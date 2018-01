Allereerste roze chocoladereep ooit ligt deze week in de winkelrekken

Het was lang uitkijken naar wie voor het eerst de 'ruby' chocolade zou commercialiseren en onder welke vorm dat zou gebeuren. Nu is bekend dat het gelukkige bedrijf Nestlé is. Dat brengt in Zuid-Korea en Japan nu de 'KitKat Chocolatery Sublime Ruby' op de markt.

De reep zal verkocht worden in de KitKat-boetieken in beide landen, maar ook hier in België kan je de nieuwe chocoladesoort proeven zonder een verre reis te moeten boeken. Naast het eerste opwindende nieuwtje, kondigde Nestlé namelijk ook nog aan dat online bestellen en levering in België mogelijk is.