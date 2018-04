Alle eigenschappen biersmaakmakers voortaan in één Leuvense databank

De onderzoekers voerden naast een grondige chemische analyse ook een geuranalyse uit, waarbij alle geurcomponenten uit een kruid gescheiden werden en vervolgens benoemd door geurexperts. De geur heeft immers een grote invloed op de smaakervaring die de kruiden teweegbrengen. Een van de vaststellingen uit het onderzoek is dat de smaak van de kruiden heel afhankelijk is van de plaats waar ze groeien en het jaar waarin ze geoogst worden.

De onderzoekers namen ook een nieuw labo met tien tanks in gebruik. Daar wordt het resultaat getest van de aanwezigheid van houten wanden in vaten. De tanks zijn van inox, met één houten wand. 'Het is niet alleen belangrijk welk type hout je gebruikt, waar het groeide of hoe het gedroogd werd', zegt onderzoeker Gert De Rouck.

'Ook de 'toastingsgraad' is van belang. Voor een houten biervat gebruikt kon worden, werd in het verleden de binnenkant boven een vuur dichtgeschroeid of 'getoast'. Hoe dit gebeurde is ook bepalend voor het smaakeffect op het bier. Al deze variabelen zullen getest worden in de nieuwe installatie.'

De onderzoeksresultaten zullen in detail worden voorgesteld op het tweejaarlijkse 'Trends in Brewing'-congres, van 8 tot 12 april op de Technologiecampus in Gent.