Alle cacao in Belgische Nestlé-producten voortaan gecertificeerd

Een hoopgevend persbericht verscheen vorige week op de website van Nestlé Nederland: alle cacao wordt nu 100% duurzaam ingekocht. Het voedselverwerkend bedrijf bezit dan zelf misschien geen cacaoplantages of -fabrieken, via samenwerkingen heeft het de afgelopen jaren onmiskenbare stappen gezet richting een eerlijkere productie. Een telefoontje naar de Belgische persdienst leert dat dit binnen een wereldwijd plan past en dat je nu dus ook de Nestlé-producten in België kan eten zonder gewetenswroeging.

Al sinds 2009 werken Nestlé en leverancier Cargill samen om de productie van cacao te verduurzamen. Daarvan getuigt het toen gelanceerde Nestlé Cocoa Plan, dat als pilaren Beter leven, Betere landbouw en Betere cacao naar voren schuift. Het doel is duidelijk: "Het verbeteren van de leefomstandigheden van cacaoboeren is van cruciaal belang om de toekomst van de cacaosector te waarborgen."

Dat is zonder twijfel cruciaal om ervoor te zorgen dat cacao geteeld kan blijven worden. De meeste cacaoboeren hebben namelijk maar kleine bedrijfjes, waarin één mindere oogst of andere tegenslag al fataal kan zijn. Wanneer zoiets gebeurt, zijn verschillende boeren gedwongen de boeken te sluiten en hun geluk te gaan zoeken in de stad. Als we in de toekomst nog van chocolade willen genieten, is een eerlijk loon, een degelijke opleiding en toegang tot financiering voor deze mensen dan ook onmisbaar.

Het plan van Nestlé en Cargill gaat echter verder dan dat, want ze willen ook vrouwen meer aan betaald werk helpen in de cacao producerende landen. Met twee eerlijke inkomens per huishouden zal het namelijk niet meer nodig zijn kinderen aan het werk te zetten, iets wat nu nog vaak gebeurt in de cacaoproductie.

Al die inspanningen worden uiteraard niet louter geleverd uit humanisme: het plan beoogt op termijn een meer constante productie van kwalitatievere cacao. "Geen cacao betekent geen omzet en dus geen winstmotor voor Nestlé. Daarom is investeren een logische keuze." Zo zei Karlijn Remmers het nog op foodlog.nl, nadat ze in 2016 Ivoorkust bezocht. Een hogere traceerbaarheid, meer respect voor het werk van de producenten en het voorkomen van ontbossing zijn daar evenwel mooie neveneffecten van.

Diezelfde website is ook voorzichtig met het gebruiken van het woord 'duurzaam', zoals het wel in het oorspronkelijke persbericht stond te lezen. De certificatie op zich - hoewel het label UTZ een hoge standaard hanteert - is geen synoniem voor duurzaamheid: daarvoor moet ook de brede economie aangepakt worden.

Toch is Nestlé's keuze voor 100% gecertificeerde cacao hoopvol stemmend nieuws. Bovendien is de duurzaamheidstak van het bedrijf niet van plan hier te stoppen. "Het Nestlé Cocoa Plan is een reis", zegt Darrell High, Hoofd van het Nestlé Cocoa Plan. "Een reis waarin we de levens van de boeren verbeteren, het vertrouwen van mensen terugverdienen door open te zijn over de situatie en het feit erkennen dat we niet altijd direct een antwoord hebben op de uitdagingen die we onderweg tegenkomen. We hebben ongelooflijk veel geleerd in de afgelopen jaren. Het Nestlé Cocoa Plan wil transparantie én traceerbaarheid van onze cacao borgen en daarvoor vinden we een steeds betere aanpak."