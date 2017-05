Alexia Leysen van Dagen Zonder Vlees: 'Consequent zijn is overroepen'

'Zwijgen is geen optie' is een online interviewprogramma om actief burgerschap te promoten.Op Zwijgen is geen optie worden interviews in videovormgeplaatst met mensen waarvoor engagement geen hobby is, maar centraal staat in hun leven. Kijkers kunnen zich laten inspireren om zelf de wereld van morgen een beetje beter te maken.

Alexia Leysen eert met Dagen Zonder Vlees ieder klein stapje richting een duurzamere wereld. En dat werkt, want afgelopen editie deden meer dan 114.000 mensen mee. 'Het leuke aan Dagen Zonder Vlees is dat het iedereen die meedoet verbindt en dat alle deelnemers vrij zijn om het in te vullen zoals ze willen', klinkt het bij Leysen.

Laagdrempelig

'We zetten het in gang, maar wanneer die veertig dagen losbarsten begint het een eigen leven te leiden.' Wat Dagen Zonder Vlees vooral doet is duurzame voeding bespreekbaar maken. 'Het is super belangrijk dat er op café over wordt gesproken. En dat is wat Dagen Zonder Vlees doet, het zorgt voor gesprekken.'

Mild

Waarom Dagen Zonder Vlees vanuit een mild standpunt vertrekt? ' Je moet de drempel laag maken, zodat veel mensen kunnen en willen deelnemen. Voor mij is het ook een proces, ik heb ook een grote voetafdruk en verander telkens kleine beetjes.' Moest iemand Alexia zeven jaar geleden opgedragen hebben om te staan op het punt waar ze nu staat, zou ze daar niet in geslaagd zijn. Je moet mensen de kans geven stukje bij beetje hun gewoontes aan te passen.

Macht van de consument

'Ik geloof dat het zowel de burgers, de overheid als de bedrijven zijn die dingen moeten ondernemen. De media is daar een vierde pijler in. Al die mensen beïnvloeden elkaar en als wij vraag hebben naar iets, dan zal het aanbod in de winkels veranderen. Ik als consument kan niet zelf alles oplossen, maar kan wel tonen dat ik duurzame voeding belangrijk vind. Als we dat niet doen laten we als burger heel veel macht liggen.'

(LP)