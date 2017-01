Al 50.000 Belgen laten alcohol staan in februari

Tourne?e Mine?rale roept alle Belgen op om in februari 2017 een maand geen alcohol te drinken. Daar zijn goede redenen voor: alcohol, ook als je weinig drinkt, heeft invloed op bijna alle organen in het lichaam en ongeveer tweehonderd verschillende aandoeningen worden in verband gebracht met alcoholgebruik. Door mee te doen met de campagne, krijgt je lichaam een maand de tijd om te recupereren. De campagne laat je op die manier even stilstaan bij je alcoholgewoontes.

Dat is een boodschap die duidelijk aanslaat bij het publiek. "Bij de aanvang van het project moesten we onze doelstellingen bepalen. We hebben daar toen een - in ons aanvoelen - ambitieus cijfer op geplakt," lacht Jochen Schrooten, projectverantwoordelijke bij VAD. "Na het bestuderen van vergelijkbare campagnes in het buitenland, was de conclusie: als we 15.000 deelnemers halen, dan mogen we heel tevreden zijn. Ondertussen hebben we die doelstelling al meer dan verdriedubbeld!"

Kankeronderzoek

Op de website kunnen niet alleen individuen zich aanmelden, deelnemers kunnen zich ook als team inschrijven. En daar wordt volop gebruik van gemaakt. Grote werkgevers hebben teams aangemaakt, maar ook steden en gemeenten zijn enthousiaste deelnemers van de Tournée Minérale. Zo organiseren ze alcoholvrije recepties, zetten ze het personeel aan om mee te doen en organiseren ze bekendmakingsacties. Daarbij roept de organisatie van Tournée Minérale op om ook geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

Inschrijven voor Tournée Minérale kan nog tot begin februari op de site.