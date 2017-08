Açaibowl met banaan, aardbeien en muesli

Voor 2 kommetjes

1 bevroren banaan

100 ml kokoswater of amandelmelk

1 el pindakaas

50 g bevroren blauwe bessen

1 el açaipoeder

4-5 ijsblokjes

2 el muesli

2 el kokosschilfers

6 aardbeien

handvol blauwe bessen

Bereidingswijze

Hak de bevroren banaan in stukjes en doe ze samen met de bevroren blauwe bessen, de pindakaas, ijsblokjes, het kokoswater en het açaipoeder (of gepureerde açaibessen) in een blender. Mix tot je een gladde massa bekomt. Doe de ijskoude 'pasta' in een kommetje en werk af met wat muesli, kokosschilfers, aardbeien en verse blauwe bessen. Of met gojibessen, appel, frambozen, granola, braambessen, noten, honing, hempzaad, chiazaad, peer, gedroogde vijgen ... de variaties zijn eindeloos.