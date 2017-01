7 tips, 10 recepten: zo maak je zelf een kruidige curryschotel

Maak je basis zelf

Curryschotels winnen aan kracht en karakter wanneer je als basis een zelf gemaakt currypoeder of -pasta gebruikt. Bovendien kan je dan je eigen accenten leggen en kruiden zo doseren dat je een mix krijgt die helemaal is afgestemd op jouw smaak. Tenslotte heeft elk Indisch huishouden ook zijn eigen curryrecept. Wij geven je alvast een basisrecept voor currypoeder, voor rode en voor groene currypasta mee, maar experimenteer gerust met smaakmakers zoals gember, galanga of groene kardemom!

Dat mag royaal zijn

Als je een curryschotel maakt, betekent dat dat je zin hebt in een pittige maaltijd. Laat je niet misleiden door de kleine doosjes waarin (verse) kruiden in onze supermarkten meestal verkocht worden en wees dan ook niet te zuinig! Waarom denk je misschien dat je in toko's enkel grote zakken vindt?

Prikkel je hele smaakpalet

Naast een onmiskenbaar kruidig karakter hebben currygerechten doorgaans ook een zurige smaak. Ingrediënten als tomaat, yoghurt, tamarinde, limoen of azijn zorgen, mits ze goed gedoseerd worden, voor een natuurlijke smaakversterking en een intense schakering.

Geef het zijn tijd

Net als stoofpotjes en suddergerechten smaken curryschotels het best na een nachtje rust in kelder of koelkast. Op voorhand maken, levert dus niet alleen meer gezelligheid op wanneer het eenmaal etenstijd is, maar maakt dat eten enkel nog beter.

Beken kleur

Het kleurenpatroon van curry's varieert naar gelang van het hoofdbestanddeel van zachtgroen (bijvoorbeeld verse koriander), over okergeel (kurkuma, saffraan...), tot karmijnrood (tomaten, chili...) en diep donkerbruin (ui, korianderzaad...).

Go veggie

Hoewel curryschotels een fantastisch dankbare manier zijn om (restjes) vlees of vis in te verwerken, kan je er ook erg gemakkelijk een vegetarische versie van maken. Dankzij de overvloed aan groenten, peulvruchten en kruiden zal zelfs een verstokte carnivoor er geen vlees in missen, en al zeker niet wanneer je de schotel afwerkt met wat lekkers waaraan je bite hebt, zoals noten of gefrituurde uitjes. Handig als je voornemens hebt gemaakt voor 2017!

Laat het recept los

Een curryschotel ziet er misschien ingewikkeld uit voor wie standaard westers kookt, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Wanneer je eenmaal begrijpt dat een curry bestaat uit enkele eenvoudige componenten (groenten/vlees, specerijenmix en iets vloeibaar zoals kokosmelk), staat niets je nog in de weg om aan het experimenteren te slaan.