5 recepten om met Japanse sake te combineren

De traditionele sake Yama is ideaal om te drinken bij (gerechten met) kaas. Deze rijstwijn heeft een aroma van onder andere noten en soja en wordt het best geserveerd tussen de 40 à 55 graden Celsius. De warme sake met karakteristieke smaak past perfect bij onderstaande quinoasalade.

Wie graag zeevruchten eet, is met de sake Hanagaki Daiginjo een leuke fles rijker. De drank past daarnaast perfect als aperitief. Wie proeft en ruikt, merkt een aroma van anijs, lychee en witte lelie op. Deze rijstwijn smaakt het best wanneer ze tussen de 5 à 12 graden Celsius gedronken wordt. Ideaal dus bij deze navarin van zeevruchten.

Dubbel raak is de Ko No Tori-sake bij deze fricassee van heilbot en champignons. De drank is de ideale partner voor visgerechten en bereidingen met paddenstoelen. Met een kopje rijstwijn van om en bij de 40 graden Celsius komen de smaken nog beter tot zijn recht.

Canard à l'orange is een heerlijke oosterse hoofdschotel die haast smeekt om een glaasje sake on the side. Met de sake Chikusen kan je je hoofdgerecht een extra toets geven. De rijstwijn met aroma's van mandarijn, sinaasappel en basilicum heeft een hele fruitige afdronk. Kan naar believen opgediend worden tussen de 10 en de 55 graden Celsius.

Niet enkel zoute gerechten komen in aanmerking om met rijstwijn te combineren. De sake Genroku is bijvoorbeeld ideaal om met desserten te serveren dankzij zijn aroma van cacao, honing en brandy. Vooral bij chocoladerecepten komt deze sake helemaal tot zijn recht. Je schenkt de rijstwijn hoe je het zelf graag wilt: van 15 graden tot 50 graden Celsius.