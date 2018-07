4 zomerse groentegerechtjes van chef Seppe Nobels

'Elk seizoen heeft zijn troeven', vertelde groentechef Seppe Nobels (Graanmarkt 13) in onze Club Congé. 'Aangezien ik zo seizoensgebonden kook, kijk ik ook altijd uit naar het volgende seizoen. Tomaten, courgette en aubergine zijn toffe ingrediënten om nu mee te werken, maar het is ook heel leuk dat dat uiteindelijk terug zal veranderen naar kastanjes en schorseneren.' Om de zomerse producten ten volste te benutten, creëerde Seppe Nobels deze vier gerechtjes die ideaal zijn als bijgerecht bij een barbecue of bij een zonnig diner.