4 nieuwe smakelijke adresjes in eigen land

Gruun - Brussel

In Brussel kan je tegelijkertijd planten kopen en koffie nippen bij Gruun. De bedoeling van de koffiebar slash plantenwinkel is om Brussel groener te maken: zowel bij Gruun zelf als in je interieur, op de vensterbank of - waarom niet - met een geveltuin. Bij een tas koffie krijg je advies over de planten, dus groene vingers hebben is geen must.

Naast de winkel en bar zal Gruun ook workshops organiseren, zoals plantenverzorging, planten stekken, bloemschikken, macraméhangers maken, bloempotten knutselen, etc.

Info

www.gruun.brussels

Maandag: gesloten

Dinsdag - Vrijdag: 10h - 19h

Zaterdag - Zondag: 11h - 18 h

Adres: Oud Korenhuis 36, 1000 Brussel

Día de los Tacos - Antwerpen

In Antwerpen kan je op verschillende plaatsen Mexicaans eten en dat is maar goed ook, want taco's zijn enorm populair. Op de Leopold De Waelstraat op het Zuid zwaaide Día de los Tacos de deuren open. Volgens de uitbaters kan je er smullen van echte, authentieke taco's in de plaats van de taco's gringo's, zoals Amerikanen ze serveren.

De uitbaters Christophe Kemel, Win Lai en Abdelhadi Er-Rasfa runnen samen ook Jarheads, de delivery service met gezonde lunchgerechten in bokalen. Met Día de los Tacos starten ze nu ook hun eerste eigen horecazaak. Hoe ze op het idee zijn gekomen? Met Jarheads doen de mannen ook aan catering en één van de succesformules op events is en blijft taco's.

Voor zowel vleesliefhebbers, vegetariërs als veganisten zijn er Mexicaanse lekkernijen. Of je pikante taco's wil of niet, kan je helemaal zelf kiezen. Dorst? Er zijn tal van verfrissende drankjes verkrijgbaar, waaronder pitchers met cocktails.

Info

www.diadelostacos.be

Maandag - Zaterdag: 17u - 22u

Zondag: gesloten

Adres: Leopeold de Waelstraat 7, 2000 Antwerpen

Upper - Gent

Ondernemer Geert De Paepe en chef Gilles Bogaert openen samen twee nieuwe restaurants op dezelfde locatie in Gent, in een oude garage. In de tweede helft van 2018 voegen ze daar nog een cigar lounge aan toe. Beide zaken zetten in op pure en kwalitatieve ingrediënten. 'We konden niet kiezen', geeft Geert De Paepe toe. 'We wilden zo graag een gastronomisch restaurant openen waar we het product an sich centraal plaatsen met onder andere de biologische groenten van bij ons die subliem tot uiting zouden komen, maar ook een echte grill house'.

De vleesliefhebbers kunnen terecht bij Upper. Het is een verfijnde grill house, waar de geur van houtskool de neus in krult. 'Wij willen onze gasten topproducten geven, nemen onze tijd om de beste leveranciers te vinden en laten onze chef zijn creatieve geest op volle toeren draaien', aldus De Paepe. 'De keuken is ruw en impulsief.'

Een menu van een voor- en hoofdgerecht kan vanaf 35 euro.

Taxi's - Gent

Taxi's pakt uit met een keuken met groenten en kruiden in de hoofdrol. Er wordt op een creatieve manier omgegaan met de middelen die de aarde ons geeft. Dat vertaalt zich in een eigenzinnige gastronomie, waar gezonde, pure smaken en versheid hoogtij vieren.

'Taxi's wordt een toprestaurant met verfijnde en pure keuken', aldus Gilles Bogaert. Zoek hier geen uitgebreide kaart, de chef kiest liever voor een vast menu vanaf 4 tot 8 gangen. Verwacht je ook hier aan gastronomisch grillen: de chef maakt gebruikt van een Japanse grill en een mibrasa (houtskooloven).

Info

Dinsdag - Zaterdag: 12u - 14u en 18u - 21u. Gesloten op zaterdagmiddag, zondag en maandag

Adres: Zuidstationstraat 35, 9000 Gent