10 restaurants voor stoofvlees-liefhebbers

'Stoofvlees wordt gemaakt met heel veel liefde en tijd'. Dat is de rode draad doorheen de nieuwe uitgave 'De mijne is de beste'.

Dat het een onvervalste klassieker in de Belgische keuken is, daarover is iedereen het eens. Maar over de bereiding van stoofvlees kan wél eindeloos gediscussieerd worden. Moet er een fles tripel bij? Of een bruin biertje uit de streek? Of net géén gerstenat, en een scheut rode wijn of zelfs koffie in de plaats? Ook de vlees- en groentenkeuze, de gaartijden en de kruiden zijn soms voer voor (lange) discussies.

In het smakelijke boek bundelen Filip Jans, Carl Surmont en Luk De Raedemaeker naast 20 bijzondere stoofvlees-verhalen en -recepten van foodies, chefs en BV's, ook een pak eethuizen in Vlaanderen en Brussel waar hij de moeite waard is . Wij selecteerden deze tien adressen.

De Arme Duivel

Combinatie van een bruine kroeg en een Parijse bistro in de duurste winkelstraat van Antwerpen. Het stoofvlees wordt er gemaakt met een bruine fond en een licht pikante saus.

Armeduivelstraat 1, 2000 Antwerpen - 03/232 26 98 - www.armeduivel.be





Edison

In Brasserie Edison, die al sinds 1930 bestaat, serveren ze klassieke gerechten, zoals de Vlaamse karbonaden van gepekelde varkenswang met Pannepot.

Koninklijke baan 152, 8670 Koksijde - 058/51 47 40 - www.edisonkoksijde.be





Café In de Zwaan

Een oude bruine kroeg die Limburgse gezelligheid uitstraalt. Het stoofvlees van de middenrifspier wordt gemaakt met basterdsuiker.

Kiezelstraat 136, 3500 Hasselt - 011/23 32 66 - zwaan-hasselt.be





Gastrobar Gust

Eetbar in de schaduw van de Sint-Maartenskerk. Op het menu staat onder meer stoofvlees van varkenswangen met Liefmans Gouden Band en Wostyn-mosterd.

Sint-Maartenskerkhof 8, 8500 Kortrijk - 056/31 34 30 - www.gastrobargust.be





Het Anker

In de kantine van de Mechelse brouwerij wordt het stoofvlees gemaakt met bier van Het Anker.

Guido Gezellelaan 49, 2800 Mechelen - 015/28 71 41 - www.hetanker.be





't Bagientje

De Vlaamse stoverij wordt gemaakt op de wijze van Reinart Swertvaegher, eigenaar en uitbater van Passage en vennoot van hotelrestaurant 't Bagientje: stoverij van rundsnek met steranijs en kruidnagel, Tongerlo, kalfsfond en bruine fond, ui, bruine suiker en jonagold.

Oostmeers 130, 8000 Brugge - 050/33 11 20 - www.bagientje.be





Le Pré Salé

Oude slagerij in het hartje van Brussel. Het stoofvlees wordt klassiek met een twist klaargemaakt.

Vlaamsesteenweg 20, 1000 Brussel - 02/513 65 45 - www.lepresale.be







Viva M'Boma

Het adres voor smulpapen die van orgaanvlees houden. Ook het stoofvlees met dikke glimmende saus en grote stukken varkenswang is er heerlijk.

Vlaamsesteenweg 17, 1000 Brussel - 02/512 15 93 - www.vivamboma.be





Vin Perdu

Moderne brasserie verscholen in het Kempense groen. De combinatie van endvogel en nekstuk geeft dit stoofvlees een buitengewone diepgang.

Steenweg op Mol 114, 2360 Oud-Turnhout - 014/72 38 10 - www.vinperdu.be





't Paradijs van Wenemaar

Echte Gentse stoverij met Gentse Strop en Tierenteyn-mosterd in het historische hart van de stad.

Sint-Veerleplein 3, 9000 Gent - 09/224 30 12 - www.paradijsvanwenemaar.be