Weekendtip: joggen en vuilnis oprapen voor Earth Month

De combinatie van joggen en zwerfvuil oprapen is overgewaaid vanuit het hoge noorden. Lijkt je dat geen slecht plan? Test de Scandinavische trend dan zondag vijftien april uit in Park Spoor Noord. Het cosmeticamerk Origins organiseert die dag een plogging run.

William P. Lauder, de oprichter van Origins, beschreef het cosmeticamerk ooit als volgt: 'We willen bekend staan als cosmetica met een geweten'. Tijdens Earth Month zet het merk zich daarom extra in voor hun belofte aan de planeet.

Het 'Plant-a-Tree' programma werd gelanceerd om herbossingsprojecten over heel de wereld te ondersteunen. In samenwerking met het 'American Forests', Global Releaf ' en andere organisaties hebben ze al meer dan 750 000 bomen geplant.

Dit jaar staat Earth Month in teken van de plastic vervuiling. Daarom zal Origins tijdens de maand april een boom planten op een locatie waar er behoefte is voor een samenwerking met 'Global ReLeaf voor elke post op Instagram die gebruik maakt van #GreenThePlanet. Ook de ploggingsessie maakt deel uit van de initiatieven voor Earth Month. Na de fysieke inspanning is er een gezonde lunch voorzien.