Vier nieuwe verwenadresjes in Vlaanderen

1. Brows & Brush in Knokke

Tot en met 9 september kun je in pop-up Brows & Brush terecht voor een beachkapsel of het shapen van je wenkbrauwen. Het concept is een samenwerking tussen Naomi De Vries van Brow Wax Bar en Jeanine Kubiak van de kapsalons Changes inspired by Glenn.

Koningslaan 248, Knokke - browwaxbar.be





2. Caudalie Boutique Spa

Het Franse merk Caudalie opende zijn eerste Belgische boetiekspa in hartje Brugge. Vooraan vind je het volledige gamma skincare en parfum. Achterin zijn twee cabines voor lichaams- en gezichtsbehandelingen.

Steenstraat 3, Brugge - caudalie.com





3. Studio A Beauty & Care

Studio A Beauty & Care verhuisde naar een ruimer pand aan het MAS. Naast klassieke behandelingen bieden ze er ook microdermabrasie aan. Eigenares An Verschooten werkt uitsluitend met producten van Babor.

Oude Leeuwenrui 8-10 Antwerpen - beautystudioa.be





4. Mo'na

Mo'na, het kapsalon met spa in Mechelen, nam deze lente Elements over. Ook in hartje Antwerpen verzorgen ze nu knip- en kleurbeurten en lichaamsbehandelingen en facials met de producten van Aveda.

Wijngaardstraat 12, Antwerpen - mona.salon