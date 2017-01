Strengere controles voor zonnecentra om overtredingen in te perken

Dat onder de zonnebank gaan niet gezond is weten we allemaal. In 2009 werd wetenschappelijk bewijs geleverd voor de kankerverwekkende functie van de straling van een zonnebank. Sterker nog: wie voor de leeftijd van 30 jaar onder de zonnebank gaat, loopt 75 procent meer risico op huidkanker. Dankzij dit onderzoek dat gepubliceerd werd in The Lancet Oncology kon het Internationaal Instituut voor Kankeronderzoek solariums in categorie 1 (officieel kankerverwekkend) opnemen. Er werd namelijk lang gedacht dat alleen UVB-stralen kankerverwekkend waren, maar intussen is bewezen dat UVA-stralen net zo gevaarlijk zijn.

Sinds 1 augustus 2008 geldt in alle zonnecentra van ons land, naar Europees model, een verstrengde wetgeving. Jongeren onder achttien en mensen met huidtype 1 (heel lichte huid, rood of lichtblond haar, blauwe ogen) mogen niet onder de zonnebank, maar dat wordt blijkbaar nog steeds met de voeten getreden.

Tot nog toe was het niet mogelijk alle centra te identificeren. De ondernemingen die zonnebanken exploiteren, moesten zich inschrijven in een algemene activiteitencode (Nacebelcode) die evengoed andere professionele diensten omvat die verband houden met lichaamsverzorging. Maar dat verandert, laat vicepremier Kris Peeters weten.

Alle ondernemingen die zonnebanken uitbaten, moeten zich inschrijven bij de Kruispunt Bank voor Ondernemingen onder een nieuwe Nacebelcode die enkel slaat op de uitbating van zonnebanken. Peeters heeft zijn diensten ook de opdracht gegeven tot meer controles en strengere sancties bij overtredingen - zoals met minderjarigen of personen met huidtype 1. (KS)