Sisley x Kisany: handgeborduurde hoop in een tasje

Het 100% fairtrade en vrolijke accessoire wordt geborduurd door de vrouwen van Kisany. Hier verfraaien de tasjes onze look, daar geven ze kleur aan de toekomst van slachtoffers van conflicten en armoede. Borduurwerk geeft de werkneemsters van Kisany waardigheid, een loon en betere levensomstandigheden.

Elk handgemaakt tasje is gevoerd met een kleurrijk versierde stof die past bij de populaire TWIST-potloden voor de lippen, de ogen en nu ook voor de appeltjes van je wangen. Sisley-stichter Isabelle d'Ornano vindt kleur dan ook ontzettend belangrijk: "Voor mij is kleur creativiteit. Afrika en India hebben dit helemaal begrepen! Kleur is daar de luxe van de armen, omdat het alles opfleurt en de creatie is van elk." Dat beamen borduursters Bijou, Espe en Anne-Marie: "Kleur is een onderdeel van onze cultuur en we geven dit door aan onze kinderen. In onze ogen belichaamt het de Afrikaanse gastvrijheid. Jurken met felle kleuren geven ons zelfvertrouwen. Maar ook in het interieur geeft het een positieve energie."

Meestal ontfermen de borduursters zich met veel geduld over een eigen collectie van linnengoed. Beheerd vanuit België door Kisany-vrijwilligers, is deze collectie beschikbaar via privé verkopen. Daarnaast biedt de webshop een mooie selectie. (EK)