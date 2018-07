Raf Simons lanceert Calvin Klein-parfum

Het nieuwste Calvin Klein-parfum heet Woman en zal ruiken naar eucalyptus en oranjebloesem. Het is volgens ontwerper Raf Simons geïnspireerd door 'vrijheid van expressie' en 'het doorgeven van kracht en inspiratie van de ene vrouw op de andere'.

Woman wordt op 15 augustus gelanceerd in onder meer Macy's in New York en Harvey Nichols in Londen. Online is het geurtje in de VS nu al te verkrijgen. Voor de reclameposters wist Calvin Klein onder meer de actrices Lupita Nyong'o (Star Wars, Black Panter)en Saoirse Ronan (Lady Bird)te strikken.

Het is dertien jaar geleden dat het merk nog een nieuw geurtje op de markt bracht. Simons is sinds augustus 2016 creatief directeur bij Calvin Klein.