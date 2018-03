Nederlandse onderzoekers brengen risico's botox in kaart

Dat staat in een onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam waarvan het vaktijdschrift Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology maandag de resultaten publiceert.

Tot het onderzoek is besloten omdat objectieve gegevens ontbreken over dit soort cosmetische behandelingen en wat de gevolgen ervan zijn. 'Bij andere geneeskundige disciplines weten we precies hoeveel operaties er plaatsvinden en hoe vaak er iets mis gaat', aldus cosmetisch arts Tom Decates die het onderzoek leidde. 'Met de cijfers kun je het risico berekenen van ingrepen.'

De Nederlandse onderzoekers zijn naar eigen zeggen de eersten ter wereld die het aantal botox- en fillerbehandelingen in kaart hebben gebracht. Ze willen later onderzoeken hoe vaak er iets mis gaat.