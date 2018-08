Nagelproducten ProNails zijn 'made in Belgium': 'We willen onze formules niet vrijgeven'

Terwijl steeds meer bedrijven hun productie naar het buitenland verhuizen om loonkosten te drukken, blijft nagelproductenfabrikant ProNails gestaag op eigen bodem produceren. 'Je kunt online of in China aankopen, maar die kwaliteit is heel anders.'