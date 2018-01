Model met hoofddoek trekt zich terug uit L'Oréalcampagne

Update: Nadat Amena Khan in opspraak kwam voor enkele tweets die ze in 2014 verstuurde naar aanleiding van het geweld van het Israëlische leger op Palestijnen heeft het model besloten zich terug te trekken uit de campagne van L'Oréal. "Ik pleit voor diversiteit en wil niemand discrimineren", aldus Khan op Instagram. "Ik heb besloten om de tweets te verwijderen omdat ze niet in lijn zijn met de harmonieuze boodschap waar ik voor sta." Khan verduidelijkt er meteen ook dat ze zich zal terugtrekken uit de Elvive-campagne van cosmeticagigant waar ze aan deelnam, omdat ze vond dat de ophef over deze oude tweets de inclusieve boodschap van de campagne overschaduwde.

