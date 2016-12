Make-upartieste Bobbi Brown verlaat eigen merk: 'Tijd voor een nieuw hoofdstuk'

In een aankondiging stelde Bobbi Brown dat de 25e verjaardag van haar merk een "mijlpaal was die me deed realiseren dat het tijd was om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen ". Wat dat nieuwe hoofdstuk is, maakte ze nog niet bekend. Volgens WWD zal ze dat volgend jaar doen. Browns mogelijkheden zijn alleszins erg breed: over de jaren heen etaleerde ze al haar ondernemingszin door bijvoorbeeld een blog te starten waarop ze alles dat ze leuk vond promootte, en zette ze een samenwerking met Yahoo op touw.

Bij Brown klinkt in haar verklaring vooral nog dankbaarheid: "Ik ben dankbaar dat ik gedurende jaren met de meest fantastische mensen kon samenwerken en trots op de creatieve inspanningen en innovatieve producten die we samen hebben gecreëerd."

Revolutionair

Ook de Lauder-groep blikt tevreden terug op de afgelopen 25 jaar. Zo stelde William P. Lauder: "Meer dan twee decennia geleden ontmoetten we een extreem creatieve make-up artieste met een revolutionair idee dat de manier waarop vrouwen naar schoonheid keken helemaal veranderde. Dat idee groeide uit tot een enorm succesvol en wereldwijd bekend merk." Met dat idee bedoelt Lauder dat Brown de natuurlijke schoonheid die de vrouw al bezit enkel nog meer in de verf zette, in plaats van haar compleet te willen veranderen.

Het merk Bobbi Brown wordt vandaag in meer dan 70 landen wereldwijd verkocht en zou jaarlijks tot 580 miljoen dollar omzet halen. (EK)