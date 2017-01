Maak kennis met het mobiel en sociaal kapsalon De Haarkar

De Antwerpse kapster Peggy Jonckheere startte een week geleden een crowdfunding voor haar initiatief De Haarkar. De Haarkar is letterlijk een mobiel kapsalon, ingericht in een caravan, die op verschillende locaties ingezet kan worden. Peggy's doel is om verzorging en een knipbeurt toegankelijker te maken voor mensen die het moeilijk hebben. "In onze maatschappij waar je onmiddellijk afgerekend wordt op je uiterlijk is het belangrijk voor (die) mensen om proper voor de dag te komen. Dat ze eens een goeiedag krijgen op de bus. Dat ze niet weggekeken worden uit een winkel", aldus Jonckheere in het filmpje dat haar campagne begeleidt. Ze wil met haar initiatief mensen weer eigenwaarde en respect schenken.

Peggy viseert zich op drie doelgroepen klanten: de mensen die een knipbeurt kunnen betalen en dus ook Peggy's project kunnen steunen, mensen voor wie het soms moeilijk is een knipbeurt te betalen met wie dan een redelijke prijs wordt overeengekomen en mensen aan de rand van de maatschappij die bezig zijn met overleven op straat in plaats van hun leven te leiden zoals vluchtelingen, daklozen, of verslaafden. Zij zouden via sociale instellingen en non-profit organisaties hun weg moeten vinden naar de Haarkar, waar Peggy de ene helft van de week betalende klanten knipt, en de andere helft van de week gratis haar vakkundige handen ter beschikking stelt van zij die deze het hardst nodig hebben.

De Antwerpse startte een growfunding op om geld in te zamelen zodat haar project van start kan gaan. Ze wilde 5500 euro bij elkaar sprokkelen om haar caravan in te kunnen richten als rijdend kapsalon, haar rijbewijs op te waarderen en de kosten van een verzekering en een staanplaats voor de caravan te kunnen dekken. Een week nadat haar growfunding online stond, werd het nodige bedrag ingezameld. Je kan het verhaal van De Haarkar volgen op de Facebookpagina. (KS)