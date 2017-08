Leren zonnecrème smeren: vergeet je oogleden niet

Tijdens de zomermaanden is de kans groot dat we dagelijks zonnebescherming op onze snoet smeren, al is het belangrijk om voldoende te smeren. Handige tip: voor je gezicht heb je een shotglaasje zonnecrème nodig om goed beschermd te zijn. Jawel, dat is een behoorlijke laag, en die moet over je hele gezicht.

Een kleinschalig Brits onderzoek van de universiteit van Liverpool dat voorgesteld werd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de British Association of Dermatologists (BAD) toont aan dat er één plek op ons gezicht is die we bijna altijd vergeten in te smeren. Onze oogcontour.

De onderzoekers lieten 57 proefkonijnen zich insmeren met zonnecrème, waarna een foto van hun gezicht werd genomen met een UV-camera. De delen van het gezicht die voldoende ingesmeerd waren en dus beschermd zijn tegen de schadelijke straling van de zon toont op zo'n UV-foto zwart, de onbeschermde huid kleurt wit.

Over het algemeen lieten de proefpersonen 9,5 procent van hun gezicht onbeschermd na het insmeren. Vooral de oogcontour vormde een probleem. Zo'n 14 procent van de vrijwilligers misten hun oogleden, en maar liefst 77 procent had niets gesmeerd op de huid tussen het oog en de neus.

Na de eerste resultaten gaven de wetenschappers die het onderzoek uitvoerden de proefpersonen enkele statistieken mee, zoals hoe vijf tot tien procent van de huidkankers voorkomt op de oogleden. Hierna mochten ze zich opnieuw insmeren, maar de resultaten waren niet veel beter.

De BAD nam deze gelegenheid dan ook aan om mensen eraan te doen herinneren dat ze de gevoelige plekken op hun gezicht (en de oren) extra aandacht en een likje zonnecrème moesten geven, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Zonnecrème mag immers niet in je ogen komen, en is vaak hevig geparfummeerd met zomerse geuren, die de gevoelige huid onder je ogen kan irriteren waardoor je weer gaat tranen en je de crème helemaal wegspoelt.

Gelukkig zijn steeds meer zonnecrèmemerken voorzien op deze tere regio en brengen ze speciale zonnecrème voor de oogcontour uit. Extra: een zonnebril op sterkte (kijk naar de stickertjes op de glazen!) en een hoed met brede rand kunnen je ogen ook mee helpen beschermen.