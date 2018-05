Lanceert Lady Gaga binnenkort eigen make-uplijn?

Lady Gaga vervoegt weldra het rijtje van bekende persoonlijkheden die een eigen make-uplijn op de markt brengen. De zangeres zou volgens The Blast enkele beautyproducten willen lanceren onder de naam van Haus Beauty.

Zelf heeft Lady Gaga het nieuws nog niet bevestigd. Wel is er al geweten dat haar bedrijf Ate My Heart Inc. de handelsnaam Haus Beauty heeft aangevraagd. Dat staat te lezen op de website van het Amerikaanse Patent and Trademark Office.

Hints

De cosmeticacollectie zou heel uitgebreid moeten zijn volgens de documenten. In het gamma bevinden zich onder meer parfums, foundations, eyeliners, oogschaduw, lippenstift, handcrème, zelfbruiner en scrubs. De kans is overigens vrij groot dat Lady Gaga op haar Instagram de afgelopen tijd hints heeft gedropt. Bij sommige foto's plaatste ze namelijk hashtags als #haus en #hausofgaga.

De zangeres heeft in het verleden al haar eerste stappen gezet in de beautywereld. Zo was ze ooit al eens het gezicht voor de Viva Glam lippenstift van M.A.C. Cosmetics. Indien Lady Gaga het nieuws zelf wereldkundig maakt, vervoegt de zangeres zich in het rijtje met Rihanna, Jennifer Lopez, Lorde, Rita Ora en Madonna, die eerder al een eigen make-uplijn gelanceerd hebben.