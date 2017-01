Kempische onderzoekers willen handcrème uit insecten ontwikkelen

Onder meer Kvk Kempen, Thomas More, KU Leuven, VITO en het Innovatiecentrum Antwerpen hebben de handen in elkaar geslagen om insecten te gebruiken in een koolstofarme grondstoffeneconomie. Volgens wetenschappers kunnen insecten zeer efficiënt organisch afval omzetten naar bijvoorbeeld vetten of eiwitten. "Een koe komt 1 kg bij als je ze 10 kg soja geeft. Voeder je insecten 10 kg, dan heb je 9 kg insecten", zegt Joan De Boeck van hogeschool Thomas More. Insecten stoten voorts ook amper broeikasgassen uit en hebben weinig plaats nodig.

De partners willen 'waardeketens' creëren, om bijvoorbeeld afvalstromen te verwerken. Daarbij wordt gedacht aan het kweken en verwerken van insecten voor chemie, veevoeder en menselijke voeding. Op langere termijn denkt men ook aan de cosmetica- en de farmaceutische industrie. Er zal worden gewerkt met proefopstellingen, onder meer om te weten te komen hoe te automatiseren. Die kennis kan later worden gedeeld.

"Een klein bakje wormen kweken is niet moeilijk, maar ga je naar honderden kilo's, bijvoorbeeld, dan pletten de bovenste de onderste. Daar moet je de juiste schaal voor vinden", illustreert De Boeck nog. De initiatieven worden mee mogelijk gemaakt door zowat 700.000 euro Europese regionale ontwikkelingssteun (EFRO). Er zou een zestal projecten zijn goedgekeurd. "In eerste instantie reiken we de hand aan extra partners in Vlaanderen, op langere termijn hopen we dankzij onze inspanningen internationaal een voortrekker te worden", klinkt het in een gezamenlijk persbericht