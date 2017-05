Huidkanker rukt op: 'De zon in mei is even gevaarlijk als in augustus.'

Huidkanker maakte de laatste decennia wereldwijd, maar vooral onder blanke mensen, opmars. "En elk jaar neemt het aantal nieuwe gevallen in België nog toe met gemiddeld 10 tot 11%", benadrukt Brigitte Boonen, experte huidkankerpreventie bij de Stichting tegen Kanker en auteur van het boek Red je vel. We herkennen de ziekte alsmaar beter, raadplegen sneller een arts en komen bijgevolg gemakkelijker in de statistieken terecht. Maar los daarvan stijgt het aantal gevallen van huidkanker ook echt. Dat heeft volgens Boonen vooral hiermee te maken: "In de afgelopen 50 jaar zijn we massaal een bruin kleurtje beginnen nastreven. De badkledij kreeg - letterlijk - steeds minder om het lijf. Tropische oorden werden een haalbare vakantiebestemming en zonnebanken deden hun intrede. Tegelijk steeg onze levensverwachting: we leven langer en kunnen dus meer schadelijke effecten van uv-straling accumuleren. En dan is er nog de ozonlaag die aangetast en dunner werd, terwijl ze net een groot deel van de schadelijke uv-straling behoort tegen te houden."

