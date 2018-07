Glitter and glam op de weide van Tomorrowland: 'Ook de mannen laten zich opmaken'

Van glitterbutts tot gemstones, dat een festivallook veel meer is dan oogverblindende highlight is ondertussen al gebleken: 'We komen van een periode waarin er heel veel regels waren omtrent make-up, maar die regels zijn aan het vervagen', vertelt Connie Man, senior artist bij M.A.C Cosmetics Benelux. 'Het is niet erg als je ogen wat smudgy zijn, of als je lippenstift wat vaag uitziet. Het neemt de stress weg, het is bevrijdend en gewoon leuk.'

Op de campingweide van Tomorrowland zorgt ze met haar team dat de smeltkroes van verschillende culturen er helemaal festival-ready uitziet, ook de mannen: 'Ook zij zijn geïnteresseerd in make-up en komen zich zelfs laten opmaken! Dan laten we het lip-element gewoon weg, waardoor de look een stukje minder vrouwelijk, maar wel persoonlijk wordt', vertelt ze. 'Make-up is allang niet meer gendergebonden: er zijn tegenwoordig veel mannelijke rolmodellen die het gebruik van make-up toejuichen.'

Rock your flaws

'Make-up wordt steeds meer een accessoire', merkt Connie. 'Traditioneel wordt make-up gezien als iets om je oneffenheden te verbergen, of net om iets te accentueren. Nu is het een extra vervoeging: het heeft helemaal geen functionele waarde, het is een manier om op te vallen, om gewoon te zeggen: kijk, dit ben ik.'

Met die insteek creeërde M.A.C drie feestelijke, feeërieke looks voor Tomorrowland: 'Geen nood aan twintig producten die je supernauwkeurig en verfijnd moet aanbrengen. De looks zijn simpel en dan wordt de drempel zeker lager. Bovendien kan je bij elke look iets veranderen waardoor het voor jou een persoonlijkelook wordt', vertelt Connie.