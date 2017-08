Getest: Solait instant self tan mousse

De enige onderdelen van mijn lichaam die kleur krijgen tijdens de zomermaanden zijn mijn armen, neus, voeten tot aan de enkels en met wat geluk mijn benen. Van een egale teint is er dus absoluut geen sprake. De zon wordt dan ook wijselijk gemeden en zelfbruiners rijkelijk getest.

Eerste indruk

Dat deze zelfbruiner eruitziet als heel luchtige chocolademousse met een vleugje karamel, zorgde al voor 50% van mijn enthousiasme. Geen dikke, plakkerige crème dus, maar een frisse en lichte textuur die makkelijk te smeren is. De geur doet me vooral denken aan zonnecrème van een onuitspreekbaar merk uit een of ander Spaans strandwinkeltje. Het fake vakantiegevoel krijg je er dus gratis bij.

Hoe het werkt

De mousse vraagt om een andere manier van gebruiken dan traditionele zelfbruiners. De mousse geeft door zijn afwasbare kleurfilm onmiddellijk een bruine kleur, waardoor je het snel ziet wanneer je een plekje bent vergeten in te smeren. Dit is echter nog niet uiteindelijke bruine teint: die ontwikkelt zich binnen de vier tot zes uur. Na die tijd je huid afspoelen met warm water is voldoende om de natuurlijke kleur tevoorschijn te toveren.

Ondanks dat de mousse snel intrekt, blijft mijn huid door de kleurfilm toch kleverig aanvoelen. Bij de eerste smeerbeurt was de angst om mijn dierbare kleren te besmeuren met het goedje dan ook groot. Wie het zekere voor het onzekere wil nemen, kan best een namiddagje vrij incalculeren om thuis enkele uren in zijn of haar ondergoed (of blootje zo u wil) rond te paraderen terwijl de zelfbruiner zijn werk doet. Bij de tweede smeerbeurt werd wel duidelijk dat het volkomen veilig is om na ongeveer een half uur al terug iets aan te trekken.

De mousse belooft een instant natuurlijk kleurtje en dat geeft het ook. Mijn wit vel wordt voorzien van een subtiele egale bruine gloed voor toch zeker een kleine week. De kleur zou opgebouwd kunnen worden, maar dan ga je eerder van sunkissed naar zongebakken. Eén smeerbeurt tot de teint vervaagt zou voldoende moeten zijn.