Getest: Self Tanning Hydrating Body Skin Care van Sisley

Eerste indruk

Het product van Sisley komt in een mooi flacon. Dat mag ook, want het is niet goedkoop (82 euro). De substantie is behoorlijk lopend, wat handig is om op voorhand te weten aangezien je anders snel morst op je voeten, de vloer, je badhanddoeken, je tandenborstel, kortom alles wat in je badkamer binnen handbereik is. Ik ontwaar een typische zelfbruinergeur, die niet erg aangenaam is, maar wel te harden is tijdens het aanbrengen van de substantie. De verpakking belooft een natuurlijk ogende gebruinde huid, die bovendien ook gehydrateerd is na het smeren. Het resultaat zou na twee uur al zichtbaar moeten zijn.

Hoe het werkt

Sisley geeft geen uitleg over de voorbereiding van de huid, maar na enkele ietwat mislukte pogingen met andere merken en tips van collega's scrub ik mijn benen de avond voordien. Ik onthaar mijn benen niet aangezien ik enkele dagen ervoor met een epileerapparaat onder de douche ben gegaan. De gemiste haartjes laat ik gewoon staan - vrijheid blijheid. Om het product aan te brengen hoef je geen handschoen aan; de blote hand volstaat. Ik smeer drie keer in een week tijd een dun laagje en zie de kleur gradueel opbouwen. Het nadeel van de lopende substantie is dat je gemakkelijk morst, maar het voordeel is dat de selftanner erg vlot smeert en geen strepen nalaat. Zoals werd beloofd, zie je telkens na twee uur al resultaat. Het product droogt erg snel op, zodat je het zelfs 's morgens voor het werk kunt aanbrengen. Uit het verleden weet ik dat het best is om je voeten mee te behandelen, zeker wanneer je sandalen gaat aantrekken. Vanaf de eerste smeerbeurt neem ik dus mijn voeten mee en creëer ik een effen en natuurlijk resultaat. Klinkt dit wat te trots? Vraag dan maar eens naar horrorverhalen van mensen die wat overmoedig waren met hun zelfbruiner.