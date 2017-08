Getest: Dior Bronze Self-Tanning Jelly Gradual Sublime Glow

Eerste indruk:

Zoals het hoort scrub ik mijn huid eerst volledig en doe ik daarna toch een plastic handschoen aan om bruine knokels te vermijden. De 'Jelly' ruikt goed - geen typische zelfbruinergeur- maar ik vind een tube nogal onhandig: je hebt snel te veel product eruit geknepen. Een pompflacon ware praktischer. De zelfbruiner smeert goed uit maar geeft geen kleur af: het is dus belangrijk om te onthouden waar je al gesmeerd hebt. Dankzij de hydraterende amandelolie (eveneens verantwoordelijk voor de lekkere geur wellicht) blijft mijn huid wel lang 'plakkerig' aanvoelen, maar ik krijg geen vlekken op mijn kleding.

Werking:

De zelfbruiner van Dior mijn huid hullen in een 'zongebruinde gloed' die ik geleidelijk aan kan opbouwen. Ik verwacht dus niet bijster veel van mijn eerste smeerbeurt, waarbij ik mijn steevast in badpak gehulde buik onder handen heb genomen. Zelfbruiner duurt altijd een paar uur (het beste is twaalf uur te wachten eer je oordeelt over de intensiteit) om zijn ware aard te onthullen en dat was bij deze self-tanning jelly zeker het geval. Pas de dag erna merkte ik het verschil. Een bijzonder aangenaam verschil, het moet geschreven. De kleur is warm-karamel en helemaal niet het oranje waar ik altijd een beetje voor vreesde. Het is een subtiele, egale gloed die écht lijkt alsof mijn huid twee dagen op het dek van een catamaran onder de zon en de zeewind heeft gelegen. Zelfs aan de randen van mijn ondergoed was geen extra donkere verkleuring op te merken. Ik had tijdens het aanbrengen toch een beetje gemorst op mijn arm, maar omdat de kleur van de zelfbruiner eerder bruin dan oranje is leek het niet alsof ik een tanning-ongeval had meegemaakt, wat altijd fijn is mocht er toch iets mislopen ter hoogte van bijvoorbeeld enkels of benen. Ik was zelfs zo tevreden met het eindresultaat (en toegegeven: een beetje te lui) dat ik niet extra heb bijgesmeerd en na een week is het resultaat van die ene smeerbeurt nog altijd zichtbaar.