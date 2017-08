Getest: Avène Moisturizing self-tanning silky gel

Laat me beginnen met een ontboezeming: ondanks mijn lelieblanke huid, had ik nog nooit eerder een zelfbruiner gebruikt. De angst voor oranje vlekken en de ijdele hoop dat wit vel ooit wel weer aanbeden wordt, maakten dat ik tot nu toe ver weg bleef van dergelijke producten. Maar voor alles een eerste keer dus!

Eerste indruk

De verpakking belooft me een hypoallergene en hydraterende crème die 'de gevoelige huid een egale en natuurlijke teint geeft'. De crème zelf ruikt neutraal, smeert gemakkelijk uit en trekt snel in de huid, die achteraf ook nog eens lekker zacht aanvoelt.

Hoe het werkt

De gebruiksaanwijzing raadt aan om gedurende drie dagen te smeren en de kleur zo op te bouwen, en dat telkens dun en gelijkmatig te doen. Zodra je de gewenste kleur bereikt hebt, kan je de crème nog een paar keer per week aanbrengen om te onderhouden.

Behalve een bruin kleurtje, heb ik ook een zelfvertrouwen op te bouwen, dus het is mijn buik die de eerste voorzichtige smeerbeurt krijgt. Als ik enkele uren later het resultaat monster en tevreden constateer dat ik geen al te drastisch verschil zie, besluit ik dat ik het ook wel aandurf op mijn meer zichtbare benen, die anders vrijwel nooit zelfs maar een tikkeltje bruin ogen.

Alles ging helemaal goed, tot ik drie dagen later de derde en laatste laag wou aanbrengen. Ik combineerde het slechte idee van eerst mijn benen te ontharen met de overmoedigheid die was ontstaan na de andere geslaagde smeerbeurten en nam net wat te veel crème, smeerde het net wat minder goed uit en er bleef duidelijk meer product in de putjes van sommige lege haarzakjes achter. De derde smeerbeurt resulteerde dus in enkels die een tint bruiner zijn dan de rest van mijn benen en een aantal erg snel opgekomen 'moedervlekjes', maar vanuit vogelperspectief is dat eigenlijk amper te zien. Dat valt goed mee dus, voor een eerste zelfbruinermisser.