'Eigenwaarde is een vreemd beest en soms kan een streep eyeliner wonderen doen'

Een gewassen gezicht zonder make-up, het is niets voor Joanna Lumley. Dat vertelde ze aan het model bij wie ze in haar tv-reeks over India op bezoek ging. Ik begrijp haar. De eerste 40 jaar van mijn leven bezat ik alleen mascara en eyeliner, die hooguit een viertal keer per jaar uit hun tube mochten. Tot ik op een dag door een huidprobleem op zoek ging naar een video over hoe ik foundation moest aanbrengen, en de wondere wereld van make-up tutorials ontdekte. De zoetgevooisde stemmen van dames als Lisa Eldridge lokten me richting paletten, potloden en blushes met brutale namen, met als gevolg dat er vandaag een hele badkamerlade gereserveerd is voor make-up. Foundation draag ik nog altijd niet, maar ik ben wel elke morgen zo blij als een kind dat ik m...