Draag je hart op je nagels met deze nieuwe decals van Elfi De Bruyn & Eva Mouton

Elfi de Bruyn is naast de vrolijkste nagelstyliste van Vlaanderen ook een no-nonsense vrouw die gelooft in het kleine geluk, graag buiten de lijntjes kleurt en die ervan overtuigd is dat eerlijk communiceren over gevoelens de way to go is. Via haar blog Glam at Heart en sociale media deelt ze haar kleurrijke nagelcreaties én haar unieke kijk op het leven.

'Een tijdje terug besloot ik niet langer mee te gaan in small talk en sindsdien deel ik in alle eerlijkheid hoe ik me écht voel. Waneer ik een mindere dag heb, zeg ik dat gewoon. Niets om je over te schamen want het leven is nu eenmaal een lach en een traan, zonneschijn na hevige regen', legt ze uit.

Elfi ging op zoek naar een manier waarop mensen hun gevoelens zouden durven delen en kwam uit bij... nail art. De inspiratie vond ze tijdens een reis naar Madrid.

Nagelstaren

'Enkele weken geleden trok ik naar Madrid. In de trein op weg naar de luchthaven droomde ik al over het rijkelijk gevulde ontbijtbuffet met warme toast en spiegeleitjes. Omdat vakantie fun is, kon een grote portie humor op mijn nagels niet ontbreken. Ik maakte van mijn droom realiteit en tekende in 1 2 3 enkele mini omeletjes op mijn nagels.

Het begin van een ongelooflijk avontuur want naast het ontdekken van een nieuwe stad, kwam ik tot de vaststelling dat heel wat mensen naar mijn nagels staarden. Wanneer ik vriendelijk glimlachte, wezen ze naar mijn handen en mompelden ze iets vrolijks als "huevo frito!," waarop ik knikte en zo een gesprek aanging', klinkt het.

Haar nagels vormden de perfecte gespreksopener en dat idee nam ze mee naar huis. Ze vertelde Eva Mouton over haar plan en samen gingen ze aan de slag. Het resultaat: de 'I AM' nageltattoos. Ziet er leuk uit én zorgt ervoor dat je je hart op je nagels kunt dragen. Zowel de vrolijke als de minder vrolijke emoties komen aan bod, want ook als je je eens minder goed voelt mag je daar over praten.

Naast de 'I am'- Happy Decals, brengen Eva en Elfi ook de 'Eye Candy' nagelstattoos uit. Een kleine knipoog naar alles wat momenteel instafamous is, maar vooral een verwijzing naar simpele geluksmakers. De creatieve geesten geven ons het perfecte excuus om bewust te genieten van de dagelijkse momenten. Aan de slag en aan de praat!