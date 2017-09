Daarom is er zoveel heisa over Rihanna's make-upcollectie

Wie bij make-up ontworpen door Rihanna denkt aan statement lips en broeierige oogschaduws zal teleurgesteld zijn. Fenty Beauty focust zich (voorlopig) vooral op de huid. Primers, foundations, shimmer sticks, borstels, sponsjes ... Na twee jaar ontwikkelen maandenlang teasen op sociale media debuteert Fenty Beauty met maar liefst 90 producten en tools.

Het meest opvallende? Er zijn veertig tinten foundation, een assortiment dat Riri ontzettend belangrijk vond. "I wanted to represent for my girls and we come in all shades, especially my brown sisters who have been left out too many times in the make-up world", aldus de superster. Ze benadrukt dat diversiteit en inclusiviteit key zijn voor het merk.

De make-upsector heeft al langer een diversiteitsprobleem. Onlangs nog kwam YSL Beauté onder vuur te liggen omdat ze bij de lancering van hun nieuwe foundation die "een match voor iedereen" beloofde slechts twee donkere tinten hadden opgenomen. En wanneer die cosmeticamerken wél de moeite doen om een breed gamma aan nudetinten te creëeren is er nog het probleem dat niet alle winkels deze tinten aankopen, waardoor niet-blanke jongens en meisjes aangewezen zijn tot online verkoop - waardoor je de kleur op voorhand niet kan uittesten.

Voorlopig zal ook Fenty Beauty voor Belgische fans enkel online te bestellen zijn via fentybeauty.com - daar vind je bovendien ook tutorials om de producten te leren gebruiken. Wie binnenkort echter naar een Europese (hoofd)stad afreist waar een Sephorawinkel is, kan de collectie daar ook ontdekken.