Club Congé met Sabine Peeters: 'Liefst ga ik met iemand op reis die me goed met rust kan laten'

Je kunt Sabine Peeters kennen als make-upartieste, auteur van het boek 'Lief voor mijn lijf', body awareness activiste en sinds dit jaar ook als ontwerpster. Ze ontwierp een capsulecollectie voor Xandres Xline, die haar verschillende interesses verenigt: 'Ik pleit voor meer diversiteit in de mode, dus deze samenwerking voelt heel natuurlijk aan.'

Wat was de beste zomer van je leven? Waarom?

SABINE PEETERS: Mijn mooiste zomers waren die van in mijn kindertijd en jeugdjaren. Het leven was nog simpel en de zomervakantie op de boerenbuiten zat vol avonturen en energie. We spraken met vriendjes en vriendinnetjes af en gingen kampen bouwen, baseballen, in beekjes springen en bij elkaar in tenten logeren. Het was een heerlijke tijd. Daar zijn vriendschappen ontstaan die nu nog steeds ontzettend hecht zijn.

Welke zomer heeft je leven veranderd? Waarom? (in goede of minder goede zin)

PEETERS: Een vijftal jaren geleden besloot ik last minute om met twee vriendinnen op surfkamp te gaan in Mimizan. Ik woog toen nog wat meer dan nu en mijn conditie was niet om over naar huis te schrijven. Maar ik wilde het avontuur opzoeken en de uitdaging aangaan.

Ik heb tijdens die weken zo hard afgezien (lacht). Golfsurfen is verdomd moeilijk en vraagt veel spierkracht en balans, wat ik niet had. Maar ik ging ervoor, overwon angsten - een wilde zee, brrrr - en liet het feit dat ik wéér het dikkerdje in de groep was me niet van de wijs brengen. Terug thuis voelde ik me geradbraakt, maar ook onoverwinnelijk!

Heb je ooit een zomerlief gehad?

PEETERS: Niet op vakantie, maar tijdens een zomer in mijn tienerjaren heb ik eens een Nederlander aan de haak geslagen die bijna tien jaar ouder was dan ik. Eigenlijk vond ik hem helemaal niet zo leuk, maar om mijn omgeving een beetje te schofferen heb ik het toch langer laten duren dan gepland. Die jongen had - ahum - 'wilde' plannen met me, maar die heb ik niet laten doorgaan.

Ga je deze zomer op reis?

PEETERS: Ik ga zelden op reis tijdens het hoogseizoen, omdat alles dan buitenproportioneel veel kost en ik als freelancer en single persoon perfect buiten het seizoen op vakantie kan gaan. In het najaar wil ik dan ook graag naar Brazilië trekken. Het zal mijn eerste keer zijn en kijk er zo hard naar uit! De sfeer, het weer, de mensen, de cultuur, het eten, de muziek.... Brazilië lijkt me fantastisch.

Hoe lang zou je ideale zomer duren?

PEETERS: Ik heb zon nodig om gelukkig te kunnen zijn, dus doe mij maar zes maanden zomer, drie maanden herfst en drie maanden lente. Dat lijkt me een schappelijke deal (knipoogt).

Naaktstrand of toch maar liever mét badpak?

Delen Ik heb niets tegen naaktheid en loop zelf ook graag in mijn blootje rond.

PEETERS: Ik heb totaal niets tegen naaktheid en loop zelf ook graag in mijn blootje rond. Dat komt waarschijnlijk doordat ik als student een tijdje in een wellness-/saunacenter heb gewerkt. Ik zag dagelijks mensen zonder kleren aan genieten van het leven. Jong of oud, rond of slank, hangborsten of pronte tietjes, niemand werd raar bekeken, iedereen was er vrij. Dat vrije gevoel heb ik een beetje overgenomen. Ik heb dan ook niets te verbergen.

Favoriete bezigheid bij slecht weer?

PEETERS: Dan duik ik in mijn hoofd en begin te schrijven. Ik kan ook heel goed wat rondhangen. Gewoon niets doen, thee drinken, televisie kijken, met vriendinnen chatten. Heerlijk!

Zonneklopper of schaduwzoeker?

PEETERS: In de lente zoek ik de zon op. Na zo'n donkere winter heeft mijn lichaam en geest élk straaltje zon echt nodig. Maar eens de temperaturen oplopen, vind je me toch eerder terug in de schaduw. Ik heb veel moedervlekken en tracht niet té veel rechtstreekse stralen te incasseren. Verder houd ik het ook gewoon niet uit in de blakerende zon. Hoe kan je daar nu ontspannen een boek in lezen?

Soloreiziger, romantisch met twee of toch liever in groep?

PEETERS: Ik heb heel veel respect voor soloreizigers. Dat is volgens mij echt een confrontatie met jezelf. Liefst ga ik met iemand op reis die heel dicht bij me staat en me goed met rust kan laten. Ik ben namelijk redelijk asociaal op vakantie en voel niet de behoefte om constant te socializen of iemand te entertainen.

Dat komt door mijn job, denk ik. Als visagiste sta je letterlijk de hele tijd zo dicht bij mensen, dat het loslaten van de energie van andere soms welkom is. Ook netwerken behoort tot mijn professionele taken en dus wil ik op vakantie helemaal het tegenovergestelde doen. Klinkt gezellig, niet waar? (lacht)

Wat is je favoriete zomerfestival?

PEETERS: Ik heb nog niet zo heel veel festivals gedaan - die dingen zijn duur! - maar geef mij toch maar een dagje Rock Werchter. Ik ga ook echt voor de muziek en kies dan een dag uit waarop ik verschillende bands die ik leuk vind kan meepikken. Ik geef me tijdens zo'n concerten echt helemaal? Het is alles of niks.

Je ideale zomersong?

PEETERS: Sowieso alles van Buena Vista Social Club. En aan 'I Feel It Coming' van The Weeknd kleven ook ontzettend veel mooie herinneringen van een geweldige reis naar Mexico. Telkens wanneer ik dat nummer hoor, katapulteert het me terug naar zwoele zomeravonden in Tulum.

Wat is voor jou dé smaak van de zomer?

PEETERS: Barbecue. Het gaat zelfs niet echt om het eten zelf, maar om de sfeer die errond hangt. Die gezelligheid, samen eten: dat is barbecueën voor mij.

Het leukste terras in de zomer?

PEETERS: Bar Noord, in Park Spoor Noord. Dat is het enige terrasje waar ik uren alleen kan zitten, kijken naar de mensen, de spelende kinderen, een pizza eten, boekje lezen, klein dutje doen. Heerlijk.

Wat heb je standaard bij in je (hand)tas?

PEETERS: Zonnecrème, lippenbalsem, tampons, mijn gsm-lader. En liefst ook wat geld.

In welke outfit voel je je het best tijdens de zomermaanden?

PEETERS: Een zomerse maxi-jurk of -rok. Ik voel me er zo sierlijk en beachy in. Zo ziet het er waarschijnlijk niet altijd uit, maar ik voel me wel zo.

Wat is je favoriete stad ter wereld?

PEETERS: Londen. Dat klinkt niet echt exotisch, maar het is altijd mijn (professionele) droom geweest om daar te kunnen wonen en werken.

Welke reis zou je nooit opnieuw doen?

PEETERS: Op mijn eenentwintigste ging ik met een klasgenootje naar Egypte. Dat was een helse reis. Het hotel was niet zoals voorgesteld, we zaten tussen andere hotelruïnes, we konden de straat niet oversteken zonder -op agressieve manier- lastiggevallen te worden. En daarbovenop kwam nog eens een flinke darminfectie. Echt nooit meer!

Delen Mardin is vooral bekend van de oorlogsverhalen, wat mensen waarschijnlijk afschrikt.

Wat is de meest onderschatte reisbestemming?

PEETERS: Koerdisch Turkije. Mijn ouders kennen de streek op hun duimpje, en ik ging enkele maanden terug met hen mee om. De mensen zijn er heel open en lief, en Mardin (de stad waarin we verbleven) was dromerig en onglooflijk mooi. De streek is vooral bekend van de oorlogsverhalen, wat mensen waarschijnlijk afschrikt. Maar daar moet je je overzetten. Ik heb me, zonder overdrijven, op geen enkele reis zo veilig en welkom gevoeld.

Wat is je ultieme droomhotel?

PEETERS: Een klein boetiekhotelletje dat lokaal aanvoelt, verzorgd is en zijn gasten niet als nummers behandelt. Liefst met een zwembad en een mooi uitzicht over water. Doe er nog een spa bij en ik ben gelukkig.

Wat is het mooiste souvenir dat je ooit meebracht?

PEETERS: In Mardin kocht ik prachtige gouden oorbellen in een plaatselijke juwelierszaak. Deze juwelen zijn me nu zo dierbaar dat ik ze niet eens durf te dragen, uit schrik ze te verliezen.

Welke factor smeer jij?

PEETERS: Ik heb steevast zonnecrème met factor dertig of vijftig op zak. Ik koop ook elk jaar nieuwe flacons, want zonneproducten verliezen hun werking na een aantal maanden.

Delen In de zomer heb ik geen zin om make-up te zien wegsmelten een uur nadat ik het heb aangebracht.

Wat zijn jouw favoriete zomerse beautyproducten?

PEETERS: Een hydraterende after sun en een herstellende gezichtsolie voor 's avonds. Overdag draag ik niet veel make-up in de zomer. Mijn huid glanst al mooi genoeg van de zon en warmte en ik heb ook gewoon geen zin om make-up te zien wegsmelten een uur nadat ik het heb aangebracht. Ik ga dan enkel voor watervaste oogschaduw (de eye shadow sticks van Korres zijn super) en een waterproof mascara (Haute 'n Naughty van MAC), en eventueel wat terracotta poeder van Estée Lauder.

Hoe hou je je make-up look fris tijdens de warme dagen?

PEETERS: Door niet te veel te gebruiken en alles af en toe op te frissen met een gezichtsnevel ( Eau de Beauté, Caudalie).

Welke geur associeer je met de zomer?

PEETERS: De geur van zonnecrème is bij mij onlosmakelijk verbonden met een zomergevoel. Het brengt me meteen terug naar tijden van terrasjes, stranden, zwemmen en plezier maken!