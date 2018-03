Belgisch beautymerk Cîme in de prijzen dankzij duurzame & innovatieve aanpak

Na een paar jaar in de advocatuur besloten Isabel Coppens en Anke De Boeck om het roer om te gooien. Ze wilden samen duurzaam gaan ondernemen. Ze vonden dat de biocosmetica een markt was die nog niet op punt stond. Na een trektocht in de Himalaya gingen de onderneemsters ervoor: Isabel en Anke stampten een Belgisch beautymerk met planten uit de hoge bergen uit de grond. Geen tests op dieren, biologische ingrediënten en zo transparant mogelijk.

De oprichtsters willen tonen dat ze ethisch, duurzaam én rendabel kunnen ondernemen in de sector van verzorgingsproducten. Voor de ingrediënten werkt Cîme samen met landbouwers in de Nepalese Himalaya, die ze produceren en distilleren, en daardoor een stabieler inkomen verwerven.

Isabel en Anke waarderen de erkenning van de Prijs Lionel Vandenbossche. De financiële steun komt goed van pas bij de terugkerende voorfinancieringen, die het jonge bedrijf telkens weer moet bolwerken.

cime-skincare.com