Beautymythes doorgeprikt: Zijn zelfgemaakte beautymiddeltjes goed voor je?

Wie op het internet op zoek gaat naar do it yourself beautytrucjes stoot al snel op een overvloed aan informatie. Van een eigen lippenstift maken met oogschaduw en vaseline tot een zelfbruiner die bestaat uit zwarte thee, alles wat de beautywereld je te bieden heeft kan je in je eigen keukenkastjes terugvinden en als een ware wetenschapper prepareren. Maar zijn die zelf geëxperimenteerde middeltjes wel veilig?