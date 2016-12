3x glitter: feestelijk glinsterende make-up looks

Eind december is het uitgelezen moment om de ongebruikte kleuren van je oogschaduwpalet uit te proberen, om die hele felle lipstick over je lippen te halen of een strik te knopen van je haar: de feestdagen lijken gemaakt om te experimenteren met je look. Onderstaande tutorials maken je wegwijs met de meest feestelijke afwerking van iedere make-up look: glitter!

1. Glitterliner

Deze klassieke rode lippen met een winged eyeliner wordt afgewerkt met een extra streepje glans. Hier zie je al goed hoe slechts een dunne lijn je volledige gezicht kan oplichten en in de feeststemming brengt.

2. Glitteroogschaduw

Deze look is al iets minder conventioneel: rode lippen zijn immers een goede basis, maar wie een stapje verder wil gebruikt rode oogschaduw, voor de feestdagen nog eens opgeleukt met glitter. Extra kerstig maken? Voeg een donkergroen glitterend oogpotlood toe in de onderste waterlijn.

3. Glitterlippen

Glitterlippen zijn het vervolg op caviar lips, het is een indrukwekkende look waarbij je echte glitters met liplijm over je lipstick vastmaakt, maar deze is niet bijster geschikt wanneer je veel eten langs diezelfde lippen moet schuiven. Bovenstaande tutorial geeft je lippen iets minder uitgesproken dan hier bijvoorbeeld, maar het zorgt er wel voor dat er geen kleine stukjes glimmend metaal in je slokdarm terechtkomen.