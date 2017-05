3 vragen aan Marine André, oprichtster van het Belgische biomerk Bee Nature

Wat heeft je overtuigd om met een biologisch cosmeticamerk te starten?

Ik wilde altijd al onderneemster zijn, het is als het ware een familieverhaal want mijn ouders zijn ook ondernemers. In het kader van mijn eindscriptie om mijn diploma handelsingenieur te halen, deed ik onderzoek naar de cosmetica die in de apotheek verkocht worden. Ik zag dat er een echte kloof bestaat tussen de meer "dermatologische" producten waarvan de samenstelling niet erg "ecologisch" is, en de biocosmetica die langs andere kanalen verkocht wordt. Met Bee Nature wilde ik die twee werelden laten samenkomen.

Van waar de keuze voor honing als belangrijkste actief bestanddeel?

Omdat honing het eerste geneesmiddel van de wereld is! Alle apothekers kennen zijn deugden en gebruiken de zoete stof zelfs vaak in magistrale bereidingen. Het was dus een belangrijk argument om hen te overtuigen. Onze producten bevatten er meer dan 5%, wat bijna tien keer meer is dan de "klassieke" concentratie van een actief bestanddeel.

Welke eerste keer deed uw hart sneller slaan?

Er zijn er zoveel! Ik zou zeggen de dag dat ik mijn eerste werkneemster in dienst nam. Ik was 26 en het bedrijf bestond vier jaar. Vandaag zijn we met vijf. Dat was een ingrijpende wijziging in de aard van mijn werk. Van nu af aan is de inzet die jobs op lange termijn te waarborgen en ondertussen het bedrijf te ontwikkelen. Door de ideale werkgever te zijn hoop ik dat ze zo lang mogelijk blijven.

